Россиянам предложили обращаться в Роспотребнадзор в связи с навязыванием допуслуг в автосалонах

Покупатели машин в автосалонах практически не имеют шансов отказаться от предложений дилеров по поводу покупки дорогих допуслуг. Об этом заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам автоэксперта, даже автопроизводители, которые передают свои автомобили дилерам, не могут повлиять на ситуацию. Они понимают, что им придется работать в общей связке еще много лет. Производители могут давать лишь рекомендованные розничные цены.

Кадаков отметил, что реальным способом отказаться от дополнительных услуг в автосалонах и повлиять на цены, может стать обращение в Роспотребнадзор. Однако этот метод будет работать в том случае, когда вы уже заключили договор и считаете, что вам навязали кабальные условия. Также Кадаков отметил решение проблемы в виде массового бойкота. Однако этот сценарий, по его словам, маловероятен.

В последнее время покупатели стали жаловаться на повышение цен на допоборудование. Например, дилер Skoda предлагает купить детское кресло за 46 тысяч рублей, а его установку — за 23 тысячи.