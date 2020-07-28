«Диктант Победы» привлечет интерес к изучению истории ВОВ. Его будут писать 3 сентября

Участники совещания обозначили задачи на предстоящий месяц в рамках подготовки к «Диктанту Победы», который состоится 3 сентября. Его проводят в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышения исторической грамотности.

Изначально акция должна была состояться в апреле, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. Диктант планируется провести во всех населенных пунктах России с численностью более 5 тысяч человек. Ориентировочное количество площадок на территории РФ и за рубежом — около 7,5 тысяч.

Акция впервые прошла 7 мая 2019 года во всех 85 регионах РФ, а также в 23 иностранных государствах. В общей сложности участие в «Диктанте Победы» приняли 105 тысяч человек. В Московской области в 2019 было организовано 63 площадки, участие приняли более 25 тысяч человек, а также 4 тысячи волонтеров.

Игорь Брынцалов отметил, что в настоящее время уже проработано 1025 площадок для проведения диктанта на территории региона. В качестве центральных определены следующие локации: «Музей Зои Космодемьянской» в Рузском округе, Бородинский военно-исторический музей в Можайском округе и Наро-Фоминская СОШ № 3.

«Прошлый год показал, что акция вызвала большой интерес у наших граждан. Важно, что она также привлекает молодежь, ведь ее цель не столько проверить знания, как дать возможность узнать новые факты о ВОВ. Наша задача — значительно повысить планку, увеличить количество площадок проведения, привлечь больше целевой аудитории», — рассказал Игорь Брынцалов.

Он добавил, что для удобства пользователей было разработано мобильное приложение с полным функционалом сайта акции, которое позволит сделать участие в диктанте более доступным и удобным. В регионе также пройдет информационная кампания — волонтеры расскажут жителям Подмосковья о том, где, когда и во сколько будет проводиться тестирование.

В связи с пандемией в этом году будут приняты дополнительные меры безопасности — участникам будут выдавать средства индивидуальной защиты, измерять температуру, необходимо будет соблюдать социальную дистанцию.