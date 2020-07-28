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    28 июля 2020, 21:56

    «Диктант Победы» привлечет интерес к изучению истории ВОВ. Его будут писать 3 сентября

    Анастасия Максимовских , Оксана Кононенко

    Совещание оргкомитета по проведению всероссийского исторического диктанта на тему событий ВОВ прошло под руководством Игоря Брынцалова. Председатель Мособлдумы уточнил, что уже подготовлено свыше тысячи площадок для проведения «Диктанта Победы» в Подмосковье в 2020 году.
    «Диктант Победы» привлечет интерес к изучению истории ВОВ. Его будут писать 3 сентября

    Участники совещания обозначили задачи на предстоящий месяц в рамках подготовки к «Диктанту Победы», который состоится 3 сентября. Его проводят в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышения исторической грамотности.

    Изначально акция должна была состояться в апреле, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. Диктант планируется провести во всех населенных пунктах России с численностью более 5 тысяч человек. Ориентировочное количество площадок на территории РФ и за рубежом — около 7,5 тысяч.

    Акция впервые прошла 7 мая 2019 года во всех 85 регионах РФ, а также в 23 иностранных государствах. В общей сложности участие в «Диктанте Победы» приняли 105 тысяч человек. В Московской области в 2019 было организовано 63 площадки, участие приняли более 25 тысяч человек, а также 4 тысячи волонтеров.

    «Диктант Победы» привлечет интерес к изучению истории ВОВ. Его будут писать 3 сентября | Изображение 1

    Игорь Брынцалов отметил, что в настоящее время уже проработано 1025 площадок для проведения диктанта на территории региона. В качестве центральных определены следующие локации: «Музей Зои Космодемьянской» в Рузском округе, Бородинский военно-исторический музей в Можайском округе и Наро-Фоминская СОШ № 3.

    «Прошлый год показал, что акция вызвала большой интерес у наших граждан. Важно, что она также привлекает молодежь, ведь ее цель не столько проверить знания, как дать возможность узнать новые факты о ВОВ. Наша задача — значительно повысить планку, увеличить количество площадок проведения, привлечь больше целевой аудитории», — рассказал Игорь Брынцалов.

    «Диктант Победы» привлечет интерес к изучению истории ВОВ. Его будут писать 3 сентября | Изображение 2

    Он добавил, что для удобства пользователей было разработано мобильное приложение с полным функционалом сайта акции, которое позволит сделать участие в диктанте более доступным и удобным. В регионе также пройдет информационная кампания — волонтеры расскажут жителям Подмосковья о том, где, когда и во сколько будет проводиться тестирование.

    В связи с пандемией в этом году будут приняты дополнительные меры безопасности — участникам будут выдавать средства индивидуальной защиты, измерять температуру, необходимо будет соблюдать социальную дистанцию.

    Новости SMI.FM