«Мы не позволим умалить значение». Лукашенко пообещал вместе с Россией защищать правду о ВОВ

Президент Александр Лукашенко объявил о едином стремлении России и Белоруссии защищать правду о события Великой Отечественной войны. Об этом он сказал на церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату.

«Мы не позволим умалить значение Великой Победы, исказить правду о событиях того времени и реабилитировать нацизм. Иначе трагедия может повториться. Белоруссия и Россия, заплатившие миллионами жизней своих граждан за мир на земле, абсолютно едины в этом стремлении», — сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что мемориал подо Ржевом всегда будет символом нерушимой дружбы между Россией и Белоруссией.

По словам белорусского президента, Победа в Великой Отечественной войне является общей для обеих стран, это память и слава, которую он пообещал свято хранить.

Это и есть реальная связь времен и поколений. Незримая нить, которая соединяет сердца всех народов, воевавших в той страшной войне, и прежде всего, белорусов и россиян Александр Лукашенко.

Президенты России и Белоруссии 30 июня вместе открыли мемориал советскому солдату в Тверской области. Памятник возведен у деревни Хорошево, где шли ожесточенные бои в 1942–1943 годах.