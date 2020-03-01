Диетологи рассказали секреты безопасного для здоровья поста

Люди, которые собираются поститься, должны добавить в свой рацион больше бобовых и сои, это нужно для восполнения дефицита белка. А вот детям, беременным женщинам и кормящим мамам вообще лучше в этом году отказаться от поста.

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян в разговоре с ТАСС посоветовал тем, кто собирается соблюдать пост, добавить в рацион белок, близкий к животному.

«Белок нам очень нужен. Чтобы не навредить организму, надо выбирать растительные продукты, из которых белок усваивается хорошо, — бобовые и соя. Если вы посмотрите монастырские диеты, там всегда присутствует гороховый суп, чечевичная похлебка, фасоль и другие», — отметила кандидат медицинских наук, врач-диетолог высшей категории Елена Чедия.

Но не только белок. Во время поста нужно есть больше фруктов и овощей, в которых содержится калий, аскорбиновая кислота, каротиноиды, биологически активные компоненты. Чем овощи и фрукты будут разнообразнее, тем лучше, считают диетологи.

Перед постом православным посоветовали сходить к врачу-диетологу на консультацию. Виктор Тутельян заметил, что религия позволяет сделать отступления и использовать диетические блюда, если человек болен. Детям, беременным и кормящим женщинам лучше не поститься, или хотя бы соблюдать не столь строгий пост.

Зато людям с отменным здоровьем отказ от мяса даже пойдет на пользу, ведь организм очистится от холестерина.

Великий пост начинается 2 марта, он продлится до 18 апреля.