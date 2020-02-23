Проводы зимы и начало Великого поста: как провести Прощеное воскресенье

Последний день масленичной недели называется Прощеное воскресенье. В этот день православные провожают зиму и готовятся в Великому посту, который закончится светлым праздником Пасхи. В этом году Прощеное воскресенье начнется 1 марта. О том, как правильно провести этот день и об его истории — в материале «360».

Определенной даты у Прощеного воскресенья нет. Каждый год его проводят в разные числа календаря. Дело в том, что между днем прощения и Пасхой должны пройти 40 дней. При этом главный христианский праздник тоже каждый год переносится.

По установленной традиции день Пасхи определяется следующим образом: это воскресенье, которое наступает после полнолуния после дня весеннего равноденствия. В этом году это 19 апреля.

Но до Пасхи нужно прожить еще 48 дней Великого поста, к которому православные начинают готовиться в Прощеное воскресенье. Считается, что к воздержанию в еде нужно приходить без обид на других людей. Для этого нужно попросить прощения у родных, близких, знакомых, коллег.

При чем извиниться нужно не только за причиненные обиды, но и за непреднамеренные неприятности. В Прощеное воскресенье можно прийти в церковь и исповедаться.

На утреннем богослужении священники читают отрывок из Евангелия от Матфея, где говорится о необходимости прощать людей, чтобы потом заслужить прощение Бога.

Все Прощеное воскресенье нельзя предаваться плохим мыслям, жаловаться и ругаться, чтобы войти в пост с чистыми мыслями.

Это последний день масленичной недели, а значит в этот день еще можно есть праздничную еду. В Прощеное воскресенье на стол ставят блины, оладьи, вареники, пироги, сырники и другую выпечку. Но от мяса уже отказываются.

Считается, что идея Прощеного воскресенья пришла от монахов Египте. По примеру Христа они уходили поститься в пустыню. Каждый уходил в опасное путешествие в одиночку. Некоторые не переносили жары и умирали от жажды. Некоторые становились жертвами ядовитых змей или хищников. Поэтому перед уходом в пустыню монахи просили друг у друга прощения на тот случай, если они больше не увидятся. Те, кто возвращался вместе праздновали Пасху. Со временем эта традиция перешла в богослужение всей Церкви.

Для тех, кто хочет знать о других церковных праздниках «360» подготовил Православный календарь на этот год.