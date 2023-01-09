Общество 09 января 2023, 16:35 COVID-19 подтвердился у Никиты Михалкова РИА «Новости»

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Диагноз 77-летнего режиссера Никиты Михалкова озвучили в медучреждении, куда он пять дней назад поступил с подозрением на грипп. Народный артист РСФСР заразился коронавирусом, сообщил MK.RU.

По информации издания, сейчас Михалков находится в 52-й городской больнице Москвы в отделении реанимации. Но при этом о его самочувствии ничего не уточнили.

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Ранее Ксения Собчак сравнила уход режиссера со смертью Сталина, за что получила массу негативных комментариев в свой адрес. Интернет-пользователям не понравилось, как журналистка отозвалась о Михалкове, мол, он является для президента Владимира Путина единственным источником новостей культуры и если он отойдет в мир иной, то некому будет осведомлять главу государства.

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Позже Собчак пришлось оправдываться за свои слова. Она заявила, что ее снова не так поняли, а она лишь пожелала здоровья и долголетия мэтру отечественного кино.

В отличие от Собчак, о здравии Никиты Михалкова искренне помолился патриарх Московский и всея Руси Кирилл и передал режиссеру просфору для его скорейшего выздоровления.