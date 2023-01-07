Знаменитости 07 января 2023, 16:37 «Королевство кривых зеркал». Собчак ответила на хейт за пост о смерти Михалкова Телеведущая Собчак ответила на критику за пост о смерти Михалкова РИА «Новости»

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Телеведущая Ксения Собчак после госпитализации режиссера Никиты Михалкова пожелала ему выздоровления, сравнив уход артиста со смертью Сталина для киноиндустрии. За это журналистку подвергли резкой критике, но она с иронией отреагировала на хейт в своем Telegram-канале.

«Я желаю ему только здоровья и долголетия, но невозможно не думать вот о чем. Его уход (надеюсь, позже, а не раньше) будет как смерть Сталина для этой области. <…> Кто может занять это место? Правильно — никто», — написала ведущая накануне.

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После этого в Telegram появились посты с осуждением Собчак. Ее сравнили с чудовищем, бесовкой и одним из самых ненавидимых людей в России. По словам одного из комментаторов, Михалков еще побывает на похоронах журналистки. Многие не стеснялись в выражениях, используя оскорбительные слова. Реакция со стороны Собчак не заставила себя долго ждать.

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«Вот как быть с этими людьми? Что у них вместо головы и сердца?» — поинтересовалась она.

Ведущая обратила внимание, что прямо написала о том, что желает Михалкову только здоровья и долголетия.

«Но нет: Собчак желает смерти Никите Михалкову. Буквально королевство кривых зеркал», — заключила она.

О госпитализации Михалкова стало известно 5 января. В пресс-службе режиссера заявили, что врачи диагностировали у него грипп. По данным источника «360», артист находится в реанимации.