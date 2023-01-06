Знаменитости 06 января 2023, 21:10 Патриарх Кирилл отправил в больницу режиссеру Михалкову просфору Легойда рассказал о молитве патриарха Кирилла за здоровье режиссера Михалкова РИА «Новости»

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Молитву за здравие попавшего в больницу режиссера Никиты Михалкова прочитал во время литургии патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Он добавил, что глава Русской православной церкви также передал председателю Союза кинематографистов России просфору для его скорейшего выздоровления.

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«Я кратко говорил с Никитой Сергеевичем по телефону. Он тепло поблагодарил патриарха за молитвы и внимание. А также поблагодарил всех, кто молится о его скорейшем выздоровлении», — написал Легойда.

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О госпитализации режиссера Никиты Михалкова стало известно в минувший четверг, 5 февраля. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию. Но супруга режиссера Татьяна Михалкова опровергла эту информацию, подчеркнув, что диагноз врачи еще не поставили.

Как сообщил сайт Teleprogramma.pro со ссылкой на пресс-секретаря Михалкова Ирину Мячину, врачи поставили режиссеру диагноз грипп. Других подробностей она не раскрыла.

Осведомленный источник «360» сообщил, что также у председателя Союза кинематографистов России нашли признаки системного воспаления. В данный момент он находится в реанимации.