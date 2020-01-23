Девушку из Сибири заставили лечиться по решению суда. Она ходила по городу с открытым туберкулезом
Как рассказали в областном управлении Федеральной службы судебных приставов, девушка живет в Купине. Врачи обнаружили у нее открытую форму туберкулеза, но сибирячка не хотела лечиться и не придавала особого значения своей болезни. Она свободно ездила по городу и ходила в общественные места, где могла заразить других людей.
Из-за отказа лечиться медработник Купинской Центральной районной больницы обратился в суд. Он попросил принудительно госпитализировать девушку и получил одобрение суда.
В итоге сибирячку с опасной формой туберкулеза насильно отправили в больницу. Ее привезли к медикам на скорой, которую сопровождали судебные приставы и врачи.
В ноябре 2019-го пленум Верховного суда разъяснил нижестоящим инстанциям, как правильно принудительно госпитализировать больных туберкулезом. По закону оставлять на лечение можно не только тех, кто не хочет приходить самостоятельно, но и людей, отказывающихся от обследований для выявления болезни.