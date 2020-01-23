Девушку из Сибири заставили лечиться по решению суда. Она ходила по городу с открытым туберкулезом

Одна из жительниц Новосибирской области заболела открытой формой туберкулеза, но лечиться отказывалась. Девушка гуляла по городу и многих могла заразить. В итоге ее принудительно отправили в больницу по решению суда.

Как рассказали в областном управлении Федеральной службы судебных приставов, девушка живет в Купине. Врачи обнаружили у нее открытую форму туберкулеза, но сибирячка не хотела лечиться и не придавала особого значения своей болезни. Она свободно ездила по городу и ходила в общественные места, где могла заразить других людей.

Из-за отказа лечиться медработник Купинской Центральной районной больницы обратился в суд. Он попросил принудительно госпитализировать девушку и получил одобрение суда.

В итоге сибирячку с опасной формой туберкулеза насильно отправили в больницу. Ее привезли к медикам на скорой, которую сопровождали судебные приставы и врачи.

В ноябре 2019-го пленум Верховного суда разъяснил нижестоящим инстанциям, как правильно принудительно госпитализировать больных туберкулезом. По закону оставлять на лечение можно не только тех, кто не хочет приходить самостоятельно, но и людей, отказывающихся от обследований для выявления болезни.