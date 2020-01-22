Врачи начали работать с новым оборудованием в рузской больнице. Оно ускорит реабилитацию

Врачи Рузского городского округа начали прием пациентов с использованием нового медицинского оборудования, которое поступило в медицинские учреждения в конце прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Новое оборудование поступило в рузские больницы и поликлиники по программе губернатора «Здравоохранение Подмосковья». Это в том числе цифровой маммограф, аппарат ультразвуковой диагностики, наркозный и рентгенографический аппараты, стоматологическая установка и монитор пациента.

Если раньше многие диагностические процедуры ружане проходили в Москве, тратя на такие поездки практически день, то с января целый ряд исследований специалисты проводят в местных больницах и поликлиниках.

Начмед Рузской больницы Олег Нетреба пояснил, что новый рентгенографический аппарат позволяет получать снимки сверхвысокого разрешения, увеличивать изображение в десятки раз и ставить точный диагноз даже в тех случаях, в которых раньше проявления патологии можно было не заметить. И доза облучения, которую получает пациент, благодаря новым технологиям снизилась в несколько раз.

Также закуплен сканер и принтер для цифровой обработки рентгенографических изображений. Еще один из существенных плюсов перехода на цифровую аппаратуру — экономия на расходных материалах: отпала нужда в закупке пленки и проявочных реактивов. Более того, теперь вся информация о болезни хранится на сервере медицинского учреждения, а сами снимки при необходимости можно отправить электронной почтой в другие медицинские учреждения без потери качества.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Новую аппаратуру получило и отделение анестезиологии и реанимации Рузской больницы. Заведующий отделением Владимир Соколов рассказал, что в конце 2019-го туда поступил наркозный аппарат и монитор пациента, который используется для контроля состояния пациентов как в палатах интенсивной терапии, так и в ходе оперативного вмешательства.

Современное оборудование отличается повышенной точностью, что сказывается на результатах лечения. Новая аппаратура очень востребована, по словам Владимира Соколова, с ее помощью прооперировали уже более 150 человек, а всего в Рузской больнице ежедневно проводится до десяти сложных операций.

Пропускная способность маммографического кабинета в тучковской поликлинике № 1 — три человека в час, он работает с 10 до 16 часов, и за смену при полной загрузке обследование могут пройти до 14 пациентов. Направление на исследование выдает участковый терапевт или гинеколог.

Для особо тяжелых случаев, когда пациент не может передвигаться самостоятельно, приобретен передвижной рентгенографический аппарат «Ренекс» — для исследования грудной клетки, брюшной полости, черепа и конечностей. Его можно использовать не только в рентген-кабинете, но и в палатах, в том числе интенсивной терапии.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Главный врач Тучковской больницы Олег Крейк напомнил, что обследование на новой ультразвуковой установке можно пройти в поликлинике № 2 по улице 8 Марта. С помощью новой техники можно провести диагностику органов брюшной полости, малого таза, эндокринной и сосудистой систем, а также сердца. По словам Олега Крейка, маммограф, установленный в поликлинике № 1 в Восточном микрорайоне поселка Тучково, является первым аппаратом такого уровня в округе.

«Благодаря губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья» в Рузском округе появилось современное диагностическое оборудование. Для муниципалитета с 62-тысячным населением это очень важно и нужно. Еще недавно наши жители были вынуждены ездить на обследование в столицу, платить немалые деньги частникам, а теперь они могут проходить эти процедуры практически рядом с домом по полису ОМС», — сделал акцент глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Глава муниципалитета добавил, что теперь необходимо наладить работу мобильного фельдшерско-акушерского пункта, в котором округ остро нуждается — ведь в составе муниципального образования более 200 сел и деревень, из них немало удаленных, и жители не всегда имеют возможность приезжать за лечением и диагностикой в Рузу и Тучково.

«Обращаясь в мобильный ФАП, ружане смогут получить консультацию и сдать анализы. Наличие передвижной амбулатории особенно важно для маломобильных групп населения, в том числе граждан преклонного возраста. Администрация округа также работает над привлечением врачей. Нам срочно нужны офтальмолог, онколог, эндокринолог и другие узкие специалисты. Для них мы готовы предложить различные варианты решения жилищной проблемы», — заявил Николай Пархоменко.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Местная жительница Людмила Слепакова рассказала, что недавно ей сделали операцию в Рузской больнице. «Хочу отметить отличную работу наших врачей: уже через неделю вышла на работу, хотя боялась, что реабилитация будет долгой. Замечательно, что губернатор поддерживает наш муниципалитет, что на помощь врачам приходит новое современное оборудование. Мы-то привыкли, что в нашем небольшом округе все держится на голом энтузиазме», — заметила Людмила Слепакова.

Мама жителя поселка Колюбакино Дмитрия Малышева вынуждена проходить частые обследования на маммографе. «Каждый год возил ее в Москву, в клинику МОНИКИ. В этот раз далеко ехать не пришлось: записались на обследование в тучковской поликлинике, а когда подошло время — сели в машину и через полчаса были уже в кабинете диагностики. Большое спасибо всем причастным к обновлению техники в нашей поликлинике», — поблагодарил Дмитрий Малышев.