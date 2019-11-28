Больных туберкулезом будут лечить насильно

В административном порядке не по своей воле в медучреждение могут быть доставлены не только больные заразной и другими формами недуга, нарушающие санитарный режим, но и граждане, умышленно уклоняющиеся от обследования в целях выявления болезни.

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Это предусмотрено законом «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» и Кодексом административного судопроизводства туберкулеза.

Однако проблему составляет госпитализация лиц, которые не проходили обследование (то есть третья категория), так для этого все-таки нужны основания.

При этом отказ от прохождения обследования не является основаниям для задержания, в отличии от явных проявлений болезни.

Для этого предусмотрены выездные судебных заседаний в соответствующих медицинских организациях. Если человек без уважительной причины не придет на заседание, где решается вопрос о госпитализации и обследовании, то в этом случае человека госпитализируют насильно.