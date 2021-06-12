Детскую вакцину от коронавируса разработают в России к 15 сентября

Детская вакцина от коронавируса может появиться в России уже осенью. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил президенту РФ, что препарат разработают к 15 сентября.

По словам Гинцбурга, детям в возрасте восьми-девяти лет уже пробовали делать интраназальную прививку от коронавируса. Никаких побочных эффектов в результате выявлено не было, сообщило РИА «Новости».

О необходимости начала испытаний «Спутника V» на детях Гинцбург заявлял еще 13 мая. По его словам, это нужно для их защиты и создания коллективного иммунитета. Глава Центра имени Гамалеи обратил внимание, что зарубежные вакцины Moderna и Pfizer уже проходят такие испытания.

Если Россия будет медлить, то дети, составляющие 20% населения, не будут защищены. А они тоже заражаются коронавирусом и иногда умирают от него, предупредил он.

Помимо прочего, вакцинация детей убережет взрослых, что важно для формирования коллективного иммунитета.

В настоящее время в России наблюдается рост случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На фоне этого власти Москвы приняли решение ужесточить ограничительные меры. Дни с 15 по 19 июня объявлены в столице нерабочими.