Дети в Приморье стали чаще заражаться коронавирусом

Еще 49 новых случаев коронавируса выявили в Приморском крае за последние сутки. Все больше инфицированных — дети.

«Дети заражаются от больных родственников, которые получают лечение дома, потому что болезнь протекает в легкой форме», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Также они могут подхватить инфекцию от близких, у которых заболевание проходит бессимптомно. Сейчас 41 ребенок находится в инфекционном госпитале. При этом у 27 подтвердился COVID-19, остальные ждут повторных результатов анализов. Самому маленькому пациенту два месяца.

Сейчас в Приморье всего 1057 заразившихся. Таким образом край занимает второе место на Дальнем Востоке по числу заболевших. За последние сутки в Приморье 39 человек выписались из инфекционных больниц. Всего там выздоровели 307 человек, еще 12 больных умерли.

В России выявили 242 271 случай коронавируса. Больше всего инфицированных в Москве (126 004), Подмосковье (23 662) и Санкт-Петербурге (8485). Такие данные представлены на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее стало известно, что столетняя москвичка Пелагея Пояркова поборола коронавирусную инфекцию.