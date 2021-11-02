Потепление придет в Москву вслед за туманом

Вечером 1 ноября на столичный регион опустился туман. В результате видимость в аэропортах сперва упала до 1,5 километра, а к утру 2 ноября сократилась до 50 метров. По данным сервиса «Яндекс.Погода», туман уйдет во второй половине дня, а 3 ноября в столицу придет потепление.

Об этом сообщил руководитель группы метеопрогнозирования «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин. Он уточнил, что метеорологи разделяют туманы на адвективные и радиационные — все зависит от механизма их образования.

«Адвективные туманы возникают из-за охлаждения теплого влажного воздуха при его горизонтальном движении (адвекции) над холодной поверхностью суши. Туман, который мы наблюдаем в Москве, относится к другому типу туманов — радиационным. Они возникают в тихую ясную погоду, когда днем земля нагревается, а в ночные часы резко охлаждается. Вместе с этим конденсируется водяной пар в приземном слое воздуха», — рассказал он.

Ганьшин отметил, что 30 октября в столице установилась тихая безоблачная погода — благодаря антициклону. Это способствовало ночному формированию тумана. По словам собеседника, такое явление типично для московского региона, но в этот раз образование тумана стало необычно интенсивным. Это произошло из-за сочетания ряда факторов.

«По данным сервиса „Яндекс.Погода“, который использует технологию метепрогнозирования „Метеум 2.0“, туман продержится в Москве до второй половины дня. Уже завтра, 3 ноября, ожидается потепление до +9 градусов и небольшой дождь. Следить за осадками в режиме реального времени можно на карте осадков на сайте и приложениях „Яндекс.Погоды“», — заключил он.