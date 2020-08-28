Депутаты предложили дать родителям первоклашек выходной 1 сентября

Родителям первоклашек могут дать дополнительный выходной 1 сентября. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от ЛДПР.

«Подготовлен к внесению законопроект фракции ЛДПР, обязывающий работодателя предоставить родителям, опекунам или приемным родителям выходной 1 сентября — проводить первоклассника в школу», — говорится в тесте законопроекта, который опубликовал в своем Telegram- канале глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

По мнению депутатов, очень важно, чтобы родные люди находились рядом с маленьким школьником в такой важный для ребенка день.

Выходной родителям будут давать в счет ежегодного отпуска. Для предоставления отгула нужно будет написать заявление. Законопроект внесет поправки в Трудовой кодекс РФ, его рассмотрят 28 августа.

Ранее с инициативой предоставлять родителям первоклассников выходной день 1 сентября выступали представители Института прогрессивного образования. Они считают, что мамам и папам должны дать дополнительный оплачиваемый день, чтобы малыши почувствовали себя более спокойно в первые часы в школе. Однако Министерство труда и соцзащиты пока не получало предложений о выходном для родителей первоклашек в День знаний.