Минтруд не получал предложения об оплачиваемом выходном для родителей первоклашек

«К настоящему моменту в Минтруд данное предложение не поступало. При поступлении оно будет рассмотрено в установленном порядке с учетом мнений работников и работодателей», — сообщили в министерстве и подчеркнули, что 1 сентября можно взять выходной за свой счет или приурочить этот день к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Ранее глава Института прогрессивного образования Анна Маркс обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести оплачиваемый выходной для родителей первоклассников, чтобы люди могли в первый раз отвести детей в школу без ущерба для зарплаты.

Эксперты института считают, что присутствие родителей на первой в жизни их детей школьной линейке необходимо. Рядом с мамой и папой ребенок будет спокоен и быстрее адаптируется к новой учебной среде после детского сада. Заместитель председателя думского комитета по образованию Олег Смолин рассказал «360», что новый выходной может оказаться излишним, а этот вопрос можно решить в диалоге с работодателем.