Общество 26 июня 2023, 07:18 Депутаты после массового отравления шаурмой в Братске потребовали проверить весь фастфуд «Известия»: депутаты попросили Генпрокуратуру устроить проверку фастфуда и уличных кафе Freepik

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После массового отравления шаурмой в Братске Иркутской области члены фракции партии «Единая Россия» в Госдуме обратились в Генпрокуратуру с требованием устроить массовую проверку фастфуда и нестационарных кафе. Об этом сообщили «Известия».

Депутаты написали письмо, в котором заявили, что летом риск получить отравление в уличных кафе и на предприятиях быстрого питания выше, чем в другое время года. Они посчитали, что мораторий на внеплановые проверки бизнеса, который ввели до конца 2023 года, плохо сказался на качестве услуг. Парламентарии призвали Генпрокуратуру дать поручение прокуратурам в регионах инициировать рейды.

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Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сказал, что массовое отравление в Братске — не единственный случай. В феврале 2023 года более 50 человек заполучили острый гастроэнтерит из-за наборов готовой еды одной популярной марки. По его словам, несмотря на мораторий, Генпрокуратура имеет право в таких обстоятельствах возобновить контрольные мероприятия.

В братском кафе «Шаурму хочу» отравились 103 человека. Заведение закрыли, а владельца отправили под домашний арест.