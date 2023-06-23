Происшествия 23 июня 2023, 09:24 Работу кафе, где более ста человек отравились шаурмой, запретили в Братске Суд в Братске запретил работу кафе «Шаурму хочу», где отравились 103 человека

Читать 360tv в

Братский горсуд по заявлению прокуратуры запретил работу кафе, где более 100 человек отравились шаурмой. Об этом сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Иркутской области.

«По заявлению прокуратуры запрещена деятельность организации быстрого питания после массового отравления жителей Братска», — уточнили в надзорном ведомстве.

Реклама

Братский горсуд по заявлению прокуратуры запретил работать индивидуальному предпринимателю, который владел точкой быстрого питания до вступления в силу решения суда по иску прокурора.

Массовое отравление людей произошло после посещения кафе «Шаурму хочу». Роспотребнадзор уже закрыл заведение. Уголовное дело возбудили по статье о производстве, хранении, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что 101 житель Братска отравился шаурмой, в том числе 22 ребенка. В больницу доставили 51 человека.