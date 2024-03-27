Эксклюзив 27 марта 2024, 00:25 «Новая форма терроризма». Политтехнолог рассказал, что в нападении на Crocus City Hall указывает на западный след Политтехнолог Маркелов: технология теракта в «Крокусе» указывает на след Запада

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Организаторы и исполнители теракта в Crocus City Hall могут быть представителями разных стран и групп интересов: от завербованных таджиков, до турецких оппозиционеров, американских и британских «специалистов по антитерроризму». Но у этого страшного преступления есть одна особенность, которая четко указывает на западный след. Об этом рассказал политический советник Сергей Маркелов в интервью ведущему «360» Антону Шестакову.

По словам эксперта, нападение на Crocus City Hall не было выполнено в стилистике ИГИЛ* или других групп радикальных исламистов. Маркелов обратил внимание на технологию теракта — нанести максимальный ущерб при минимальных затратах.

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«То есть технология заключалась в следующем: минимум действий — максимум ущерба. Поэтому они рассчитали: 18-20 минут пребывания террористов на территории „Крокуса“. А потом включается вторая фаза ущерба. Главное, создать предпосылку для максимального ущерба. Количество людей, которые погибли после ухода террористов, больше, чем те, которые погибли от их рук», — объяснил политтехнолог.

По словам Маркелова, технологически теракт был рассчитан очень точно. Это показывает, что за его организацией стояли не исламисты, а западные спецслужбы.

«Это указывает на то, что британцы и американцы через этих ребят тренировались в этой новой форме терроризма на нашей территории», — заключил Маркелов.

Ранее блогер «Голос Мордора» заявил, что США могли сдать ИГИЛ* «в аренду» Украине для организации теракта в России.

*признана террористической организацией и запрещена в РФ.