Общество 21 ноября 2022, 09:09 Депутат призвал серьезнее оборонять Крым после заявлений Украины Депутат Госдумы Гурулев заявил о подготовке в Крыму линии обороны РИА «Новости»

Читать 360tv в

России надо быть готовой к обороне Крыма, там уже делают линию обороны. Такое заявление сделал депутат Госдумы, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев. Так он прокомментировал слова украинских властей о подготовке страны к возвращению себе полуострова.

«[России] нужно быть готовым ко всему, в том числе к серьезной обороне в Крыму. Насколько я знаю, линии обороны в Крыму оборудуются. Думаю, что наши военачальники, которые управляют войсками и руководят всей спецоперацией, эти варианты предусмотрели», — сказал Гурулев. Его процитировало Ura.ru.

Реклама

Парламентарий при этом отметил, что киевский режим своими высказываниями лишь демонстрирует свои фантазии.

Реклама

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил 20 ноября о подготовке к наступлению на Крым, точных сроков кампании он не озвучил. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после претензий Украины на полуостров назвал Киев русским городом.