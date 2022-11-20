Власть 20 ноября 2022, 16:17 Медведев назвал Киев русским городом после претензий Украины на Крым Зампред Совбеза Медведев намекнул о необходимости возвращения Киева России Unsplash

Читать 360tv в

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Киев русским городом после претензий украинских властей о претензии на Крым. В своем Telegram-канале политик отметил, что иногда на заявления следует отвечать «не только дипломатически».

Медведев назвал украинские власти «киевским инсектарием», который решил подбодрить «насекомых вокруг» словами о возвращении Крыма. Зампред Совбеза напомнил, что Киев был столицей Древней Руси, крупным малороссийским городом в составе Российской империи, а также республиканской столицей в составе СССР.

Реклама

«И наконец, Киев — просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Чтобы было все предельно ясно, что и как надо возвращать», — подчеркнул Медведев.

Реклама

Экс-командующий американской армии в Европе Бэн Годжес предположил, что ВСУ смогут подступить к Крыму зимой. По его мнению, украинские военные планируют разместить реактивные системы залпового огня HIMARS в Херсоне. Годжес добавил, что в январе украинские военнослужащие могут занять Мариуполь и Мелитополь.