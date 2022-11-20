Спецоперация 20 ноября 2022, 17:22 Украинские власти вновь заявили, что вернут Крым Глава офиса президента Украины Ермак: компания по возвращению Крыма состоится flickr

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Украина рано или поздно развернет кампанию по возвращению Крыма, заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак в интервью изданию Politico.

«По факту Ермак просигнализировал о предстоящей военной кампании в Крыму, <…> хотя и не назвал точных сроков ее начала», — написало СМИ.

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Украинский политик заявил, что «война продолжается» и он «уверен», что такая кампания в какой-то момент состоится.

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«Эта война, она продолжается», — сказал он, добавив, что «я уверен», что кампания по возвращению Крыма состоится.

Ермак также заметил, что Россия напрямую не просила Украину о краткосрочном перемирии. Это был комментарий к недавнему заявлению украинского лидера Владимира Зеленского о том, что власти страны якобы отвергли соответствующее предложение от России, поступившее на Форуме международной безопасности в Галифаксе, написало «Утро.ру».

С октября в Крыму и других приграничных регионах России действует средний уровень реагирования. Это означает, что местные власти могут при необходимости ограничивать передвижение жителей, временно переселять их и принимать прочие оперативные меры для безопасности людей, пояснило «Дни.ру».