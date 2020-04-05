Оперштаб назвал фейком сообщения о заражении сотрудников мэрии Москвы

В соцсетях появились сообщения, что коронавирусом якобы заболели некие сотрудники столичной мэрии. В оперштабе эту информацию опровергли.

«В связи с сообщениями в социальных сетях о якобы случаях заражения среди членов правительства столицы Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве выступает с официальным опровержением», — говорится в сообщении оперштаба.

Среди всех случаев заражения в Москве нет работников мэрии с указанными в фейковых сообщениях именами и первыми буквами фамилий. В оперштабе призвали доверять только проверенным источникам информации.

За последние сутки врачи выявили в Москве 536 новых случаев заражения 2019-nCoV. Общее число инфицированных в столице сейчас составляет 3893 человека. Всех заболевших поместили в изоляторы под наблюдение врачей.

Вспышка коронавируса началась в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии. За это время инфекцию подхватили более 1,2 миллиона человек во всем мире.