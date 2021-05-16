Депутат Госдумы обвинил Европарламент в политическом словоблудии

Принципы общения с Россией, которые озвучил Европарламент, являются очередным политическим словоблудием. Так оценил работу европейских политиков депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Он подчеркнул, что Россия не будет выслушивать поучения от других стран о том, как надо жить.

«И демократии им мало, и независимость наша не устраивает, и каналы наши не то говорят. Интересно, эти господа хоть когда-нибудь бывают довольны?» — поинтересовался он в комментарии РИА «Новости».

По мнению Бальбека, если Европа так радеет за права человека, ей следовало бы напомнить Киеву о заживо сожженных людях в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Говоря о намерении Евросоюза не признать итоги выборов в Госдуму в сентябре, депутат пообещал, что Москва даст на это зеркальный ответ.

Пять принципов взаимодействия ЕС с Россией озвучили сегодня в комитете по международным отношениям Европейского парламента.

В список вошли борьба с «российским вмешательством» в дела ЕС, противостояние «русскоязычной пропаганде», поддержка «продемократического общества» в РФ, непризнание выборов в Госдуму при наличии фальсификаций, финансовая поддержка активистов-правозащитников, совместное давление Евросоюза и НАТО на Москву по вопросу Донбасса, а также объединение с США в разработке санкций против России.