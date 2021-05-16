Принципы ведения дел с Россией сформулировали в Европе

Европейский парламент составил рекомендации по выстраиванию отношений с Россией. В документе есть принципы ведения дел с Москвой. Об этом сообщил RT со ссылкой на проект доклада.

Авторы документа предложили бороться с «российским вмешательством» в европейские дела, противодействовать угрозе безопасности и вводить санкции. Также в рекомендациях упомянули финансовый контроль, международные расследования и поддержку «продемократического общества» в России.

В комитете по международным отношениям Европарламента предложили странам — членам ЕС не признавать легитимность нового состава Госдумы РФ после сентябрьских выборов и создать круглосуточный телеканал, чтобы противостоять «русскоязычной пропаганде».

«ЕС должен быть готов отказаться признавать парламент РФ и потребовать отстранения России из международных организаций с парламентскими ассамблеями в случае, если парламентские выборы в России в 2021 году будут признаны фальсифицированными», — приводит RT текст документа, в котором также описали меры, которые может получить Россия взамен демократических преобразований.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что эти рекомендации говорят о готовности некоторых стран Европы продолжать антироссийскую политику.

«Комитет по международным делам [ЕП] является передовым отрядом европейской бюрократии, который пытается, в том числе и от своего имени, вести борьбу против России. Он одновременно представляет всех и не представляет никого. Оттуда часто слышны провокационные заявления, запущенные с целью проверки реакции», — объяснил собеседник.

В начале этой недели глава ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что во взаимоотношениях России и Европейского союза положительных сдвигов нет.