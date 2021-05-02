Шествие националистов в Одессе в Госдуме назвали позором

Шествие украинских радикальных националистов, посвященное годовщине трагических событий в Одессе, — позор не только для Украины, но и для Запада, поддерживающего режим Киева. Так считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, сообщило РИА «Новости».

Шествие прошло при поддержке и практически под охраной подразделений МВД Украины. Этот факт говорит о том, что «киевский режим продолжает использовать националистических боевиков в качестве инструмента террора и запугивания жителей Одессы».

«Шокирует своим цинизмом то, что коллективный Запад на этом фоне выдает нынешнюю Украину за „демократическое“ и „правовое“ государство. Невозможно себе представить, чтобы по улицам немецких городов маршировали нацисты и праздновали сожжение узников Освенцима. Но если акты геноцида осуществляются против русских, против сторонников идей русского мира, но это для коллективного Запада это абсолютно нормально», — заявила Панина.

Ее берет оторопь от того, что весь этот «шабаш» пришелся на Пасху, когда православные христиане праздновали Светлое Христово Воскресение.

«При этом мероприятия неофашистов в годовщину массового убийства идут в одном пакете с людоедскими законопроектами о введении уголовной ответственности за „пропаганду русского мира“, которые продвигают в Раде соратники „толерантного“ и „гуманного“ президента Зеленского», — добавила Панина.

По ее словам, преступление героизируется и выдается за некий триумф национальной идеи Украины через семь лет после того, как людей заживо сожгли в Доме профсоюзов. Такое поведение — позор не только для Украины, но и для западного лагеря, поддерживающего киевский режим, считает член комитата Госдумы. Поэтому она не сомневается, что одесская трагедия повторилась бы и в Крыму, если бы полуостров остался в составе Украины.

Украинские националисты из разных организаций провели 2 мая «марш защитников» в годовщину событий в Одессе. В 2014 году злоумышленники подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители «Антимайдана». Тогда погибли 48 человек.

В Санкт-Петербурге, около Монумента героическим защитникам Ленинграда, почтили память погибших в Доме профсоюзов. Об этом сообщило ИА Nation News. Жители Северной столицы возложили цветы к памятнику.