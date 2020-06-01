«По натуре я такой». Депутат «забеременел» коронавирусом и снял об этом видео

Депутат Госдумы Михаил Кузьмин удалил публикации в Instagram после неудачной шутки. Он снял видео с накладным животом и заверил подписчиков, что так в него проник коронавирус.

«Похоже, в меня серьезно вирус проник. И он развивается. Постарайтесь не допускать проникновения вируса в свой организм. Вот это вирус, я понимаю. Не допускайте этого», — сказал Кузьмин, который представляет в Госдуме Ставрополье.

На том же видео Кузьмин зачем-то приседает с накладным животом.

Подписчики шутку не оценили, тогда депутат объявил, что, наверное, сейчас не время для юмора и удалил все посты в Instagram. Теперь там только поздравление с Днем защиты детей и виды Москвы.

Комментируя свою шутку «360», Михаил Кузьмин сказал, что в тяжелые моменты нужно поднимать настроение, готовить, что-то придумывать и, в том числе, чудить.

Сегодня в период карантина у каждого свое состояние. У меня паршивое, если честно, состояние. Но по натуре я такой, ну что сделаешь. Сделали еще два анализа, оказалось отрицательный. То ли у меня шапку сперли, то ли я спер, то ли было, то ли не было. Вот такое состояние Михаил Кузьмин.

По словам Кузьмина, это могли быть нападки не из-за видео, а на него просто как на общественного деятеля.

В разговоре с РИА «Новости» Михаил Кузьмин сообщил, что продолжает сидеть на карантине. Депутат рассказал, что дома смотрит фильмы, читает книги, восстанавливает кулинарные способности.

Кузьмин отправился на карантин после того, как тест на коронавирус, который сдают депутаты перед началом пленарных заседаний, показал положительный результат.