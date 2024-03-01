Важное 01 марта 2024, 14:42 Программу маткапитала в России предложили сделать бессрочной Госдуме предложили рассмотреть закон о бессрочной программе маткапитала РИА «Новости»

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Законопроект, по которому программа материнского капитала может стать бессрочной, внесли на рассмотрение депутатов Госдумы. Его текст опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.

Документ подготовила группа депутатов, в том числе Нина Останина, Яна Лантратова, Ярослав Нилов. Авторы инициативы в пояснительной записке отметили, что право получения материнского капитала имеют родители детей, рожденных или усыновленных с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года.

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«Представляется необходимым <…> сделать действие программы материнского капитала бессрочным», — указали в материалах.

Депутаты предложили внести поправки в закон о мерах господдержки российских семей с детьми.

В 2024 году выплату на первого ребенка повысили до 630,4 тысячи рублей, на второго — до 833 тысячи. Средства можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей и накопительную часть пенсии матери ребенка.