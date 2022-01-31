Сын Куравлева опроверг слухи, что у семьи нет денег на похороны

Василий Куравлев, сын Народного артиста Леонида Куравлева, в беседе с kp.ru опроверг слухи в СМИ о том, что семья в бедственном положении и нуждается в финансовой помощи на организацию похорон.

«В последние дни про нашу семью написали много неправды. Мы не нуждаемся в помощи, со всеми заботами справимся», — рассказал Василий.

Также он заявил, что разлада в семье не было, дети прекрасно общались с Куравлевым.

Василий добавил, что невозможно было сохранить жизнь отцу, оставив его дома. Решение отвезти его в хоспис связано с мнением врачей.

«Нам сказали: „Хоспис — единственное решение“. Действительно, там его поддерживали как могли. Не ограничивали и нас в возможности его навещать. Мы были рядом до последнего его вздоха», — рассказал сын.

О смерти Куравлева на 86-м году жизни стало известно 30 января.

Прощание с артистом состоится 1 февраля в ЦКБ на улице Маршала Тимошенко в 11:00 по московскому времени, его похоронят на Троекуровском кладбище, рядом с супругой Ниной Васильевной.