Общество 25 апреля 2023, 13:45 День военкора предложили ввести в России Депутат Госдумы Кузнецов предложил президенту Путину учредить День военкора РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предложил сделать 25 апреля Днем военного корреспондента. Со своей инициативой он обратился к президенту России Владимиру Путину. Об этом со ссылкой на копию заявления парламентария сообщило РИА «Новости».

Кузнецов предложил главе государства дать поручение и объявить 25 апреля Днем военного корреспондента. Новую памятную дату необходимо сделать ежегодной, посчитал он.

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«Прошу Вас поддержать инициативу и по возможности дать поручение компетентным органам об объявлении 25 апреля ежегодным Днем военного корреспондента», — указал Кузнецов в обращении на имя Путина.

Также депутат попросил президента России учредить премию имени погибшего военного корреспондента Владлена Татарского. Ее лауреатами станут лучшие авторы военной прозы и публицистики.

С инициативой о создании фонда имени Владлена Татарского также выступила жена военного корреспондента Валерия. Об этом она написала в его Telegram-канале.

«Сегодня, в день рождения Максима, я решила сделать ему подарок: основать фонд имени Владлена Татарского», — написала она.

Валерия призвала всех, кто готов помочь в создании фонда обратиться к ней или писателю Герману Садулаеву.

Военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб в начале апреля во время взрыва в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга. По данным ФСБ, замаскированную под статуэтку бомбу на творческую встречу с военным корреспондентом принесла Дарья Трепова. В ходе расследования выяснилось, что взрывное устройство замаскированное под гипсовый бюст она получила от украинца Юрия Денисова.

Суд по ходатайству следователя отправил Трепову в следственный изолятор. В минувший понедельник, 24 апреля, апелляцию адвокатов по изменению меры пресечения для фигурантки дела и гибели военкора Владлена Татарского оставили без удовлетворения.