Эксклюзив 24 апреля 2023, 12:53 Трепову отказались отпустить из СИЗО Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу Треповой на арест

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Обвиняемую в совершении теракта в Санкт-Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский, оставили под арестом. Решение по апелляционной жалобе защиты Дарьи Треповой вынес Мосгорсуд.

Теракт в кафе на Университетской набережной произошел вечером 2 апреля. Целью преступников, организовавших нападение, был военкор Владлен Татарский. По версии следствия, Трепова вручила ему статуэтку, начиненную взрывчаткой. При взрыве он получил смертельные ранения. Еще более 50 человек пострадали.

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Подготовкой теракта вместе с Дарьей Треповой занимался гражданин Украины Юрий Денисов. Он через посредника передал ей взрывное устройство, используя сервис доставки. После преступления Денисов сбежал из России.

По данным ФСБ, за организацией преступления стоят спецслужбы Украины и их агенты. Кроме того, к преступлению причастны несколько российских оппозиционеров, которые в настоящее время находятся за пределами России, уточнили в ведомстве.