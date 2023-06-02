Общество 02 июня 2023, 18:04 Демпфер для дизтоплива в России сократился на 35% в мае — СМИ Reuters: в мае демпфер для бензина в России упал на 15% РИА «Новости»

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Размер демпфирующей надбавки для бензина в России за май упала на 15,1% по сравнению с апрелем и составила 13,2 рубля. Об этом сообщил«Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

Демпфер для дизельного топлива сократился на 35,4% до 9,12 рубля. Госсубсидия, которую выделяют переработчикам нефти за поставки бензина для автомобилей и дизтоплива на внутренний рынок, в апреле сократилась. Это произошло из-за обвала международных котировок на 6,5% и 9,9% соответственно.

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По имеющимся данным, в мае в Россию поставили порядка 3,1 миллиона тонн бензина и 4,3 миллиона тонн дизельного топлива. Из-за этого налоговая компенсация нефтяникам может сократиться до 80 миллиардов рублей. Всего за поставки топлива на внутренний рынок с января по май нефтепереработчики должны получить порядка 500 миллиардов рублей против 1,197 триллиона рублей за отгрузки за этот же период прошлого года, уточнили в материале.

Reuters также сообщало, что правительство России якобы планирует ввести запрет на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит горючего. Однако эту информацию опровергли в Минэнерго.