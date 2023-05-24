Власть 24 мая 2023, 13:10 Минэнерго опровергло слухи о запрете экспорта бензина Министр энергетики Шульгинов исключил запрет экспорта бензина РИА «Новости»

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Минэнерго не рассматривает варианты запрета экспорта бензина, возможны лишь о рекомендации компаниям снизить объем этих поставок. На это указал министр энергетики России Николай Шульгинов на Евразийском экономическом форуме, сообщил ТАСС.

«Слово запрет мы не упоминаем, мы говорим про ограничение. Министерство энергетики дает рекомендации компаниям по наращиванию предложения и на ограничения. На снижение, но не на запрет», — сказал он.

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Шульгинов подчеркнул, что министерство также прорабатывает с Минфином возможность ограничить вывоз топлива за рубеж, для производства которого были сделаны выплаты из бюджета.

Минэнерго продолжит мониторить ситуацию на рынке. При необходимости ведомство может выйти с предложением, которое будет направлено на ограничение экспорта бензина.

Ранее агентство Reuters сообщило, что российское правительство якобы рассматривает введение запрета на экспорт бензина для предотвращения дефицита горючего.