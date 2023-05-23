Мир 23 мая 2023, 18:39 Стало известно о планах России ввести запрет на экспорт бензина Reuters: российские власти рассматривают возможность запрета на экспорт бензина РИА «Новости»

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Российское правительство рассматривает введение запрета на экспорт бензина для предотвращения дефицита топлива на внутреннем рынке. Об этом сообщило агентство Reuters.

Источники издания на промышленном рынке и в правительстве заявили, что правительство страны может увеличить объемы обязательной продажи бензина на товарной бирже.

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Также Минфин России собирается вдвое сократить субсидии нефтеперерабатывающим предприятиям с середины лета, чтобы пополнить государственную казну.

Цены на бензин в Москве замедлили рост после длинных майских выходных. С 10 по 15 мая стоимость Аи-92 в столице выросла на семь копеек и достигла 48,21 рубля за литр. Аи-95 стал стоить дороже на шесть копеек, то есть 53,54 рубля за литр, Аи-100 — на 13 копеек.

Цены на дизельное топливо при этом сохранилась на уровне 58,78 рубля за литр.