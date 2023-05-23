23 мая 2023, 18:39
Стало известно о планах России ввести запрет на экспорт бензина
Reuters: российские власти рассматривают возможность запрета на экспорт бензина
Российское правительство рассматривает введение запрета на экспорт бензина для предотвращения дефицита топлива на внутреннем рынке. Об этом сообщило агентство Reuters.
Источники издания на промышленном рынке и в правительстве заявили, что правительство страны может увеличить объемы обязательной продажи бензина на товарной бирже.
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Также Минфин России собирается вдвое сократить субсидии нефтеперерабатывающим предприятиям с середины лета, чтобы пополнить государственную казну.
Цены на бензин в Москве замедлили рост после длинных майских выходных. С 10 по 15 мая стоимость Аи-92 в столице выросла на семь копеек и достигла 48,21 рубля за литр. Аи-95 стал стоить дороже на шесть копеек, то есть 53,54 рубля за литр, Аи-100 — на 13 копеек.
Цены на дизельное топливо при этом сохранилась на уровне 58,78 рубля за литр.
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