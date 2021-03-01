Делом о смерти бывшей солистки Little Big занялись следователи

После смерти бывшей солистки группы Little Big Анны Кастельянос СК организовал проверку. Сотрудники ведомства изучат все обстоятельства, при которых она умерла.

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения 28 февраля 2021 года в квартире одного из домов, расположенного на Рыбацком проспекте, тела 39-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК России по Петербургу.

Следователи уже назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти.

Тело Кастельянос нашли волонтеры, которые последнее время ухаживали за ней. Певица была прикована к постели из-за проблем со спиной в своей квартире в Северной столице. Она страдала от ахондроплазии, однако это не та болезнь, от которой можно умереть, рассказал ранее «360» врач-ортопед Максим Королев. Соседи поделились воспоминаниями о Кастельянос, и назвали ее добрым, позитивным и эмоциональным человеком.