«Всегда с улыбкой приходила»: соседка рассказала об умершей экс-солистке Little Big

Умершая Анна Кастельянос, которая раньше выступала в составе группы Little Big, была очень хорошим и позитивным человеком. У нее был свой тату-салон, и она много работала. Об этом «360» рассказала ее соседка Дарья.

«Очень хороший человек, она всегда позитивная была. Всегда с улыбкой приходила: она вообще, в принципе, эмоциональный человек была. Я ничего плохого сказать про нее не могу, только хорошее. <…> Последний раз, когда я ее встречала, это было в том году, она нормальная была, хорошо себя чувствовала. Для меня это (смерть Кастельянос — прим. ред.) было шоком», — сказала Дарья о соседке.

Еще одна соседка певицы, которая не захотела представляться, рассказала, что Анна была доброй и хозяйственной.

Известно, что Кастельянос с рождения страдала от ахондроплазии. Последнее время жизни она провела в своей квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге и не вставала с постели из-за проблем со спиной. За ней ухаживали волонтеры, которые и нашли тело умершей артистки. Врач-ортопед Максим Королев ранее рассказал «360», что от этой болезни нельзя умереть: ахондроплазия, по его словам, приводит к проблемам с суставами, но не к гибели.