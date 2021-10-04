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    04 октября 2021, 14:13

    Поцелуй Дорохова с партнером по команде «Камызяки» на ТВ вызвал споры

    Анастасия Калинина

    Во втором выпуске нового проекта на ТНТ «Игра» команда «Камызяки» на сцене продемонстрировала, на что готовы участники ради 30 миллионов рублей. В частности, Денис Дорохов на каблуках и в платье во время сценки поцеловал своего партнера по команде. Этот эпизод не стали вырезать для показа на ТВ. Поэтому некоторые зрители разглядели в этом пропаганду ЛГБТ.

    Азамат Мусагалиев представил зрителям новую репризу.

    «Именно этот номер был на злополучном видео у Артема Дзюбы. Посмотрев его, вы поймете, что он ни в чем не виноват, это нормальная реакция на этот номер», — сказал он.

    В это время Денис Дорохов вышел на сцену в свадебном платье и закружился в танце с партнером по команде. Но после они неожиданно встали на колени и поцеловались в губы, а после обнялись.

    Залу номер понравился, они громко смеялись, как и жюри. С удивленным лицом сидел только комик Нурлан Сабуров. Сценку закончил Мусагалиев, сказав, что просил актеров юмористически ослабить, а не морально. Известно, что Дорохов давно женат и воспитывает с женой двух детей.