Поцелуй Дорохова с партнером по команде «Камызяки» на ТВ вызвал споры

Во втором выпуске нового проекта на ТНТ «Игра» команда «Камызяки» на сцене продемонстрировала, на что готовы участники ради 30 миллионов рублей. В частности, Денис Дорохов на каблуках и в платье во время сценки поцеловал своего партнера по команде. Этот эпизод не стали вырезать для показа на ТВ. Поэтому некоторые зрители разглядели в этом пропаганду ЛГБТ.

Азамат Мусагалиев представил зрителям новую репризу.

«Именно этот номер был на злополучном видео у Артема Дзюбы. Посмотрев его, вы поймете, что он ни в чем не виноват, это нормальная реакция на этот номер», — сказал он.

В это время Денис Дорохов вышел на сцену в свадебном платье и закружился в танце с партнером по команде. Но после они неожиданно встали на колени и поцеловались в губы, а после обнялись.

Залу номер понравился, они громко смеялись, как и жюри. С удивленным лицом сидел только комик Нурлан Сабуров. Сценку закончил Мусагалиев, сказав, что просил актеров юмористически ослабить, а не морально. Известно, что Дорохов давно женат и воспитывает с женой двух детей.