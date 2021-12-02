«Китовую тюрьму» полностью закрыли в Приморье

«Китовую тюрьму» окончательно закрыли в Приморье. Теперь в бухте Средняя больше не располагаются вольеры для водоплавающих животных, в которых держали китов.

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура сообщила РИА «Новости», что предприятие «Лакколит» пользуется акваторией бухты только для обслуживания судов. Ранее в ней находились вольеры, в которых до этого незаконно содержали животных, но сейчас эти места полностью ликвидировали.

Представители ведомства подчеркнули, что сейчас клетки перевезли на Ливандийский завод, на котором ремонтируют суда. Их состояние больше не позволяет применять их по прямому назначению, поэтому они будут переработаны и использованы на предприятии для других целей.

Так называемая «китовая тюрьма» была обнаружена в 2018 году. В ней животных, добытых браконьерами, держали на незаконных основаниях. Всего в бухте находились 11 детенышей косаток и 90 белух, их хотели продать в Китай. Позднее некоторые киты пропали. Против организаторов такого бизнеса завели уголовное дело, а к решению проблемы подключился и президент России Владимир Путин.