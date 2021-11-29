Добычу китов и дельфинов предложили запретить в России

Добычу китов и дельфинов необходимо запретить при прибрежном и промышленном рыболовстве. С такой инициативой выступило правительство, направившее законопроект на рассмотрение в Госдуму.

Согласно документу, в России могут ужесточить ограничения вылова морских млекопитающих в исключительной экономической зоне. Речь может идти даже о запрете добычи отдельных видов, написала «Парламентская газета». По словам премьер-министра Михаила Мишустина, более строгие правила помогут защитить китов и дельфинов от истребления.

Вопрос о запрете вылова морских млекопитающих подняли после истории с «китовой тюрьмой». В 2018 году на Дальнем Востоке нашли белух и косаток, содержавшихся в ужасных условиях. Морских млекопитающих выловили по незаконным квотам, а затем собирались продать в Китай.

Тогда к ситуации подключились зоозащитники, общественники и представители власти. После вмешательства президента Владимира Путина стали вносится изменения в законы о добыче и использовании морских животных. В 2020 году стали более жесткими правила добычи млекопитающих для задействования в учебных и развлекательных мероприятиях.