Дегтярев предложил снизить тарифы на коммуналку для жителей Хабаровского края

Тарифы на ЖКУ для жителей Хабаровского края надо уменьшить, так как для многих они неприемлемы. С таким предложением выступил врио главы региона Михаил Дегтярев.

«Я людей понимаю, тариф неприемлемый для многих… Нам здесь надо подумать, обратиться за дополнительной дотацией… Людей волнуют цены. <…> Надо посмотреть, попробовать снизить тарифы для населения через обращения в федеральный центр субсидирования», — приводит РИА «Новости» слова Дегтярева.

Он подчеркнул, что у людей элементарно нет денег, чтобы нормально жить. Поэтому необходимо ввести дополнительные субсидии на оплату коммуналки, задействовать внутренние ресурсы и обратиться в федеральный центр по этому вопросу. Дегтярев попросил своих новых коллег быть точными в формулировках и датах решения проблем в регионе по ЖКХ.

Михаил Дегтярев 22 июля впервые вышел на работу в качестве врио губернатора Хабаровского края. По пути в краевую администрацию он провел получасовой стрим в Instagram. Глава региона заявил, что будет равняться на своих предшественников.

Накануне он прилетел в Хабаровск. Жители города встретили его плохо: они вышли на улицу и потребовали, чтобы Дегтярев оставил свой пост и вернулся в Москву.