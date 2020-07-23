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    23 июля 2020, 07:25

    Дегтярев предложил снизить тарифы на коммуналку для жителей Хабаровского края

    Андрей Иванов

    Тарифы на ЖКУ для жителей Хабаровского края надо уменьшить, так как для многих они неприемлемы. С таким предложением выступил врио главы региона Михаил Дегтярев.
    Дегтярев предложил снизить тарифы на коммуналку для жителей Хабаровского края

    «Я людей понимаю, тариф неприемлемый для многих… Нам здесь надо подумать, обратиться за дополнительной дотацией… Людей волнуют цены. <…> Надо посмотреть, попробовать снизить тарифы для населения через обращения в федеральный центр субсидирования», — приводит РИА «Новости» слова Дегтярева.

    Он подчеркнул, что у людей элементарно нет денег, чтобы нормально жить. Поэтому необходимо ввести дополнительные субсидии на оплату коммуналки, задействовать внутренние ресурсы и обратиться в федеральный центр по этому вопросу. Дегтярев попросил своих новых коллег быть точными в формулировках и датах решения проблем в регионе по ЖКХ.

    Михаил Дегтярев 22 июля впервые вышел на работу в качестве врио губернатора Хабаровского края. По пути в краевую администрацию он провел получасовой стрим в Instagram. Глава региона заявил, что будет равняться на своих предшественников.

    Накануне он прилетел в Хабаровск. Жители города встретили его плохо: они вышли на улицу и потребовали, чтобы Дегтярев оставил свой пост и вернулся в Москву.

    Новости SMI.FM