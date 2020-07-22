Дегтярев рассказал о своих ориентирах в управлении Хабаровским краем

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в своей работе намерен равняться на прежних руководителей региона. Он планирует взять из их опыта «все лучшее».

«Мы будем равняться в своих управленческих практиках на лучшие практики всех губернаторов [Виктора] Ишаева, [Вячеслава] Шпорта. Все лучшее будем брать от всех, а ориентироваться в своих решениях будем на такого столпа хабаровской политики — на [председателя Хабаровского крайисполкома, секретаря Хабаровского крайкома КПСС] Алексея Клементьевича Черного», — заявил Дегтярев во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

Новый глава Хабаровского края утром 22 июля прогулялся пешком до рабочего места и пообщался с подписчиками. Он подчеркнул, что одна из его задач — это вернуть региону значимость в отношениях с федеральным центром. Дегтярев намерен решать вопросы напрямую с премьер-министром, губернаторами и крупными бизнесменами.

Президент России Владимир Путин ранее отправил в отставку в связи с утратой доверия экс-губернатора края Сергея Фургала, которого арестовали по обвинению в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов.

Позже глава государства назначил на эту должность Михаила Дегтярева, которого в Хабаровске встретили не очень тепло. Люди собрались возле здания краевой администрации и потребовали личной встречи с новым врио, однако он предпочел пообщаться с хабаровчанами позже.

«Есть график, есть полномочия, задачи первоочередные, поэтому я посчитал, что не время. Я в окно посмотрел — там социальная дистанция, конечно, не выдерживалась. Есть опасность», — объяснил политик свое решение. Его процитировал сайт dvhab.ru.

Также он ответил критикам и заявил, что не уйдет, а «будет завоевывать каждодневной работой, открытостью, общением».