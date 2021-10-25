Симферопольскому моргу пообещали купить оборудование после жалоб на деформированные трупы

После жалоб на удручающее состояние морга в Иванове о похожей ситуации сообщили жители Симферополя. По словам врио министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского, проблему обязательно решат в скором времени.

Он уточнил, что отделению судебно-медицинской экспертизы выделят деньги, чтобы хранить тела умерших в нормальном виде.

По его словам, речь идет о покупке мобильного холодильного оборудования. Сейчас морг не справляется и не может соблюдать температурный режим, сообщила kp.ru. По данным издания, местные жители утверждают, что морг переполнен, поэтому трупы хранят с нарушениями и выдают для погребения с деформациями.

В городе Иваново дела обстоят гораздо хуже. По словам одной из жительниц, она смогла забрать тело своего отца только на шестой день. Женщина посетовала, что к захоронению тела никак не готовят. Кроме того, она столкнулась с тем, что на входе в лабораторию у морга на асфальте лежали трупы в мешках.