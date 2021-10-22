«Нервы и силы на пределе». Депздрав Иванова объяснил кучи мешков с трупами у морга

Департамент здравоохранения Ивановской области подтвердил, что возле местного морга лежали пакеты с трупами. Ранее это очень возмутило жителей.

Заведующая патологоанатомическим отделением ОБУЗ «Городская клиническая больница № 4» Елена Бойко рассказала «360» о нашумевшем видео, разлетевшимся по соцсетям. По ее словам, с ковидом в регионе работает только морг ГКБ № 4 и морг, расположенный на территории ГКБ № 8.

«Патологоанатомическое звено сейчас работает очень напряженно, нервы и силы людей на пределе. Что касается опубликованного видео, то оно соответствует действительности. К сожалению, во время транспортировки тел умерших от ковида перегружали из машины в хранилище — одному из санитаров стало плохо», — рассказала она.

Разгружать фургон персоналу морга пришлось ограниченными силами, в том числе женскими. Сейчас все тела умерших убраны в хранилище. Бойко отметила, что за последние недели они зафиксировали взрывной рост заболеваемости и госпитализаций пациентов с коронавирусом. Суточная госпитализация ежедневно варьируется от 180 до 250 человек.

«Мы практически каждый день по числу пациентов, находящихся на ИВЛ, бьем антирекорды. И, к сожалению, несмотря на то, что врачи делают все возможное, с аппаратов искусственной вентиляции легких на кислородную маску с улучшением переводят не всех, часть пациентов погибают», — отметила врач.

Она уточнила, что прекрасно понимает, как от увиденного возникают мурашки по коже. Тем не менее Бойко заверила, что эта ситуация была вынужденной, персонал этого медучреждения всегда относился и относится гуманно к телу каждого умершего пациента.

«Ситуация очень сложная, поэтому призываю всех жителей Ивановской области беречь свое здоровье, соблюдать меры эпидемиологической безопасности и пройти вакцинацию против коронавируса», — заключила собеседница «360».

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором сотрудники морга, облаченные в защитные костюмы, руками перетаскивают пакеты с телами в специальное помещение прямо по земле. Жители возмутились после увиденного.