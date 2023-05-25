Деньги 25 мая 2023, 13:50 Линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes исчезнут с российских прилавков Компания Johnson & Johnson предупредила партнеров в России о приостановке поставок линз YouTube

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Введение очередного пакета санкций США вынудило компанию Johnson & Johnson приостановить поставки линз в Россию. Из салонов оптики исчезнут Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes, рассказали «Коммерсант FM» представители отрасли.

Дистрибьюторы товаров Johnson & Johnson разослали партнерам в России уведомления о том, что приостановят импорт из-за санкций США. По словам владельца салона оптики Harry Cooper Махмуда Тамимдарова, компания производила Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes, занимала 40-50% российского рынка линз, с ней конкурировал только другой американский производитель CooperVision.

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«С Johnson точно есть проблемы, и цены на них выросли. <…> Мы просто заранее заказали партию, получили ее. И сейчас тоже пытаемся разместить заказы, есть кое-какие трудности», — сказал он.

Совладелец салона «Очки Бутик» Анастасия Дюженкова заявила, что ее сеть до объявления об уходе Johnson & Johnson планировала перейти на не подпавшего под санкции поставщика. Она заверила, что в России есть другие марки, и исключила дефицит.

Россия в ответ на очередной пакет антироссийских санкций запретила 500 гражданам США въезд на территорию страны. В их числе — бывший президент Барак Обама.