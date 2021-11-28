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    28 ноября 2021, 17:46

    «Даже без акцента». Путин похвалил русский язык президента Сербии

    Путин похвалил русский язык президента Сербии

    Ольга Назаркина

    Президент России Владимир Путин и лидер Сербии Александр Вучич во время переговоров в Сочи не стали использовать устройства для синхронного перевода. Во время переговоров они общались на русском языке.

    «Даже без акцента». Путин похвалил русский язык президента Сербии

    После окончания встречи Путин отметил высокий уровень владения им у своего коллеги.

    «Я надеюсь, что не сделал много ошибок», — сказал Вучич.

    «Нет, вообще! Даже без акцента и без ошибок!» — похвалил его в ответ президент России.

    Короткий диалог лидеров двух стран опубликовали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Переговоры Путина и Вучича прошли в Сочи 25 ноября. Российский лидер отметил, что особое внимание в ходе встречи будет уделено вопросам поставок природного газа в Сербию. По итогам встречи стороны смогли договориться о продлении соглашения. Вучич заявил, что остался доволен ценой на топливо и условиями контракта.