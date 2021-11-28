«Даже без акцента». Путин похвалил русский язык президента Сербии

Президент России Владимир Путин и лидер Сербии Александр Вучич во время переговоров в Сочи не стали использовать устройства для синхронного перевода. Во время переговоров они общались на русском языке.

После окончания встречи Путин отметил высокий уровень владения им у своего коллеги.

«Я надеюсь, что не сделал много ошибок», — сказал Вучич.

«Нет, вообще! Даже без акцента и без ошибок!» — похвалил его в ответ президент России.

Короткий диалог лидеров двух стран опубликовали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Переговоры Путина и Вучича прошли в Сочи 25 ноября. Российский лидер отметил, что особое внимание в ходе встречи будет уделено вопросам поставок природного газа в Сербию. По итогам встречи стороны смогли договориться о продлении соглашения. Вучич заявил, что остался доволен ценой на топливо и условиями контракта.