Общество 03 апреля 2023, 09:59 Дело о взрыве в кафе Петербурга передали в центральный аппарат СК России Дело о взрыве в кафе в Петербурге передали в центральный аппарат СК РИА «Новости»

Читать 360tv в

Уголовное дело по факту взрыва в кафе в Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, передано в центральный аппарат СК России. Об этом на своем сайте сообщил Следственный комитет РФ.

Дело передали по поручению главы СКР Александра Бастрыкина. Возбуждено оно по статье об убийстве общеопасным способом. Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.

Реклама

«Все обстоятельства и детали совершенного преступления устанавливаются. Ход расследования поставлен на контроль главой ведомства», — говорится в сообщении.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где проходила встреча с военкором Владленом Татарским, произошел 2 апреля. В результате журналист погиб. Более 30 человек получили ранения разной степени тяжести, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

Американский политолог Скотт Беннет высказал мнение, что взрыв в кафе Петербурга могли устроить украинские радикалы при поддержке западных стран. Он предположил, что так Запад пытается спровоцировать Россию на ответные действия.