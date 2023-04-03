03 апреля 2023, 10:47
Автомобиль такси объявили в розыск после взрыва в кафе Петербурга
Полиция объявила в розыск автомобиль такси Volkswagen Polo после взрыва в кафе Петербурга
Автомобиль Volkswagen Polo, на котором подозреваемая Дарья Трепова могла покинуть кафе в Санкт-Петербурге после взрыва, правоохранители объявили в розыск. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
После взрыва в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова с места происшествия могла уехать на такси.
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Полиция объявила в розыск автомобиль Volkswagen Polo. Издание опубликовало фотографию таксомотора.
Ранее МВД объявило в розыск Дарью Трепову по статье УК РФ. По предварительным данным она принесла на встречу с военкором коробку, в которой, предположительно, и находилось самодельное взрывное устройство.
Дело о взрыве в кафе Петербурга передали в центральный аппарат СК России. Его возбудили по статье об убийстве общеопасным способом. Все обстоятельства и детали совершенного преступления устанавливаются.
Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
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