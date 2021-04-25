Данные о числе привитых от коронавируса появятся на сайте оперштаба

Данные о количестве привитых против коронавируса россиян будут публиковаться на сайте стопкоронавирус.рф. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передал ТАСС.

По его словам, Минздрав России планирует со следующей недели начать публикацию данных. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, в стране первым компонентом привиты более 11,1 миллиона человек. Двумя дозами полностью оба компонента получили 6,8 миллиона человек.

Голикова ранее попросила соотечественников вакцинироваться от коронавируса. Он подчеркнула, что российские препараты безопасны и эффективны. Она уточнила, что вакцинация поспособствует достижению коллективного иммунитета в стране. Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе 2021 года. Бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко предположил, что коллективный иммунитет может появиться в РФ ближе к осени.

По последним данным, врачи ввели людям по всему миру более одного миллиарда доз вакцин от нового вируса.