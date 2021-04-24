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    24 апреля 2021, 22:27

    Более миллиарда доз вакцин от COVID-19 использовали в мире

    Нина Петлинова

    Врачи ввели людям по всему миру более одного миллиарда доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщило AFP со ссылкой на свои подсчеты.

    Более миллиарда доз вакцин от COVID-19 использовали в мире

    По данным агентства, с начала пандемии люди из разных уголков мира использовали 1 002 938 540 доз вакцины. Их ввели жителям 207 стран и территорий. При этом больше всего вакцинируются в США, Китае и Индии — на три эти страны пришлось 58% сделанных прививок.

    Ранее Bloomberg сообщало, что в среднем в мире делают 4,22 миллиона прививок от коронавиуса в день. Если вакцинация продолжит идти такими же темпами, для возникновения значительного уровня глобального иммунитета потребуются годы. При этом агентство уточнило, что темпы вакцинации постоянно растут — кроме того, в скором времени в мире могут появиться другие препараты против коронавируса.

    С начала пандемии в мире зафиксировали почти 134 миллиона заражений коронавирусом. Из них более 111 миллионов человек поправились, еще почти три миллиона пациентов скончались.