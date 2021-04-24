Более миллиарда доз вакцин от COVID-19 использовали в мире

Врачи ввели людям по всему миру более одного миллиарда доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщило AFP со ссылкой на свои подсчеты.

По данным агентства, с начала пандемии люди из разных уголков мира использовали 1 002 938 540 доз вакцины. Их ввели жителям 207 стран и территорий. При этом больше всего вакцинируются в США, Китае и Индии — на три эти страны пришлось 58% сделанных прививок.

Ранее Bloomberg сообщало, что в среднем в мире делают 4,22 миллиона прививок от коронавиуса в день. Если вакцинация продолжит идти такими же темпами, для возникновения значительного уровня глобального иммунитета потребуются годы. При этом агентство уточнило, что темпы вакцинации постоянно растут — кроме того, в скором времени в мире могут появиться другие препараты против коронавируса.

С начала пандемии в мире зафиксировали почти 134 миллиона заражений коронавирусом. Из них более 111 миллионов человек поправились, еще почти три миллиона пациентов скончались.