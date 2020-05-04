Каждый пятый россиянин нашел новое увлечение из-за самоизоляции

Каждый пятый россиянин приобрел новое хобби из-за введения режима изоляции. Жители России рассказали в опросе, что стали больше смотреть фильмов и читать.

Сервис «Работа.ру» провел исследование того, чем россияне занимаются дома во время изоляции. С его результатами ознакомился RT.

Оказалось, что каждый пятый участник опроса нашел себе новое увлечение. Примерно треть в качестве хобби назвали «Просмотр фильмов и сериалов».

20% опрошенных рассказали, что стали больше читать, а 18% — изучать новые профессии. Среди популярных увлечений также спорт (14%) и игры (12%).

Опрос проводился среди четырех тысяч респондентов из всех регионов России.

Режим изоляции из-за коронавируса действует в России с 28 марта. Регионы могут сами выбирать его условия, но в Москве и Подмосковье разрешено выходить из дома только по уважительной причине. Например, на работу, в магазин, выгуливать собаку или выбросить мусор. Многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленный режим. Для передвижений на любом транспорте нужно оформить цифровой пропуск.